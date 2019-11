Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsverstoß führt zu Drogenfund

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag (31.10.2019), gegen 16.15 Uhr, nahm der Fahrer eines VW-Golf einem Streifenwagen an der Kreuzung Hafenstraße / Werkstraße die Vorfahrt. In der Straße Am Leher Markt konnte der Wagen gestoppt werden und es erfolgte eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass die beiden Mitfahrer (59 und 32 Jahre) nicht den erforderlichen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Auf die übliche Frage nach Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste begab sich der 46-jährige Fahrzeugführer zum Kofferraum und öffnete diesen. Sofort schlug den Beamten ein intensiver Marihuanageruch entgegen. Grund dafür war eine nicht unerhebliche Menge Marihuana in einer Plastiktüte. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurden griffbereite Einhandmesser sichergestellt. Die Drogen, der PKW und weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Zwecks Prüfung von Haftgründen wurden die drei Tatverdächtigen in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.

