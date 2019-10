Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallverursacher auf der Flucht festgenommen

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 30.10.2019, kam es gegen 20.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Zufahrt zu einem Verbrauchermarkt in der Straße Pferdebade (Bremerhaven-Lehe). Der angetrunkene Verursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß und konnte von der alarmierten Polizei auf der Flucht gestellt werden. Aus der Bundeshauptstadt lag ein Haftbefehl gegen den 31-Jährigen vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 953-3144 entgegen.

Ein 41-jähriger Autofahrer wollte mit seiner Beifahrerin von der Straße Pferdebade nach links auf das Gelände des Verbrauchermarktes abbiegen, als der Unfallgegner vom Parkplatz kommend nach links auf die Straße Pferdebade einbog. Beide Autos stießen zusammen und die Insassen stiegen unverletzt aus. Nachdem der 41-Jährige die Polizei alarmiert hatte, wurde sein Kontrahent offensichtlich nervös, stieg wieder in seinen Leihwagen und fuhr davon.

Der Geschädigte und seine Beifahrerin verfolgten den Unfallverursacher. Telefonisch gaben sie der Polizei die aktuellen Standorte bekannt. Im Rahmen der Fahndung traf auf diese Weise eine Streifenwagenbesatzung in der Hafenstraße auf den flüchtenden Fahrer. Er fuhr nun in die Hökerstraße, parkte sein Auto und lief zu Fuß davon. Kurz darauf wurde er von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen.

Gegen den scheinbar angetrunkenen 31-jährigen Unfallverursacher bestand zudem ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell