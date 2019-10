Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angetrunkene Frau möchte nach Hause

Bremerhaven (ots)

Eine angetrunkene Frau erschien in der Nacht zum heutigen Feiertag, 31.10.2019, an der Rezeption eines Hotels in der Bremerhavener Innenstadt und erbat die Verständigung der Polizei. Eine sofort alarmierte Polizeistreife staunte nicht schlecht, als die Hilfesuchende ihr Anliegen vorbrachte.

Gegen 02.20 Uhr betrat die Frau das Hotel und bat um die sofortige Benachrichtigung der Polizei. Den einschreitenden Beamten gegenüber äußerte die Angetrunkene die Aufforderung, nun von ihnen nach Hause gebracht zu werden, da sie müde sei. Dem Einsatzprotokoll ist zu entnehmen, dass die angetrunkene Frau noch gut zu Fuß unterwegs war und sie aufgefordert wurde ein Taxi am nahegelegenen Taxenstand zu nehmen. Daraufhin verließ sie den "Einsatzort". Zurzeit wird geprüft, ob der "Hilfesuchenden" die Kosten des Einsatzes auferlegt werden.

