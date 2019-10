Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer durch Unachtsamkeit verursacht

Bremerhaven (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Brandursachenermittler der Bremerhavener Polizei ist der Mieter einer Wohnung in Bremerhaven-Lehe am Mittwochnachmittag, 30.10.2019, mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen und hat ein Feuer in seiner Wohnung verursacht. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr wurde der 82-Jährige vorsorglich im Krankenhaus behandelt.

Gegen 16.00 Uhr wurde die Polizei zum Einsatzort in der Rickmersstraße gerufen. Während der Löscharbeiten wurden Anwohner aus dem Haus gebracht und die Straße zeitweise gesperrt. Nach erstem Kenntnisstand waren mehrere Einrichtungsgegenstände in Brand geraden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Anwohner konnten unmittelbar in ihre Wohnungen zurückkehren, die Sachschäden blieben gering.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell