Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handwerker bestohlen

Bremerhaven (ots)

In Geestemünde sind am 29.10.2019 drei Handwerker bestohlen worden. Die Männer (37/56/62) arbeiten seit einigen Tagen in einem Mehrparteienhaus in der Johannesstraße. Ihre Mittagspause verbrachten sie gegen 12.30 Uhr in ihrem LKW. Ihre Werkzeuge ließen die Arbeiter derweil im Haus zurück. Als die Arbeit kurz darauf weitergehen sollte, stellten sie den Verlust von mehreren Arbeits-geräten fest. Da die Männer direkt vor dem Haus geparkt hatten und während ihrer Pause sehen konnten, dass niemand das Haus betreten oder verlassen hatte, lag der Verdacht nahe, dass ein Hausbewohner in der Zwischenzeit die Maschinen widerrechtlich an sich genommen hatte und die Polizei wurde gerufen. Die Geräte wurden kurz darauf in einem verschlossenen Keller entdeckt. Gegen den Mieter des Verschlages wird wegen Diebstahl ermittelt. Der 55-Jährige Mieter gab sich ahnungslos.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell