Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

In den Morgenstunden des 28.10.2019 wurde von Polizeibeamten in Bremerhaven Weddewarden ein Damenfahrrad aufgefunden. Die Polizei wurde am vergangenen Montag, gegen 04:30 Uhr, auf ein Damenfahrrad aufmerksam, das nicht gesichert am Fahrbahnrand im Dingener Weg stand. Das Fahrrad konnte durch die eingeschrittenen Polizeibeamten keinem Eigentümer zugeordnet werden und wurde zwecks Eigentumssicherung sichergestellt. Die Ermittler im Polizeikommissariat Nord (Telefon: 0471/953-3247) hoffen jetzt, dass der Besitzer sein schwarzes Damenfahrrad der Marke Kreidler wiedererkennt. Mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis kann er es dann wieder in Empfang nehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Sven Ahlers

Telefon: 0471/ 953 ? 1402

E-Mail: s.ahlers@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell