Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfügler sprühen mit Feuerlöscher

Bremerhaven (ots)

Gestern, 28.10.2019, in den Abendstunden, hielten sich mehrere Personen widerrechtlich in einem Pflegezentrum in der Hartwigstraße auf und machten sich an den dortigen Schutzvorrichtungen zu schaffen. Sie entnahmen einen Feuerlöscher aus der Wandhalterung und leerten ihn in einem Aufenthaltsraum.

Eine Pflegedienstleiterin hatte während ihrer Routineüberprüfung die Unregelmäßigkeiten bemerkt. Bei einer Nachschau konnte sie aus dem Eingangsbereich des Pflegeheims heraus Personen sehen, die sich gerade über den Parkplatz vom Gebäude entfernten.

Sie konnte erkennen, dass es sich hierbei um drei männliche Personen handelte. Die erste Person war mit einer roten Mütze und die zweite Person mit einer blauen Jacke bekleidet.

Die sofort informierte Polizei (Telefon 0471/953-3321) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Polizei Bremerhaven

Sven Ahlers

Telefon: 0471/ 953 ? 1402

E-Mail: s.ahlers@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

