POL-Bremerhaven: Einbrecher gesucht / Öffentlichkeitsfahndung

Bremerhaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.09.2019 ereignete sich ein Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Hafenstraße / Leher Tor. Unbekannte Täter gelangten in die Räumlichkeiten und entwendeten diversen Schmuck und einen Safe.

Die Kriminalpolizei (Telefonnummer: 0471/953-4444) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zum Geschehen und den abgebildeten Tätern.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangten die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster in die Räumlichkeiten des Geschäftes, entwendeten einen Safe und diversen Schmuck. Anschließend flüchteten sie mit einem Teil der Beute.

Im Innenbereich des Geschäfts war eine Überwachungskamera angebracht, die Bildaufnahmen von den Tätern fertigte.

Die Polizei Bremerhaven fahndet nun öffentlich nach den Personen. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen geben?

Polizei Bremerhaven

Sven Ahlers

Telefon: 0471/ 953 ? 1402

E-Mail: s.ahlers@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

