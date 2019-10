Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfallverursacher gesucht

Bremerhaven (ots)

Im Zeitraum von 26.10.2019, 22:00 Uhr bis 27.10.2019, 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Bremerhaven- Ortsteil Dreibergen, bei dem zwei Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Das Sachgebiet Verkehrsdienste (Telefon 953-3164) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Geschehen.

Der Fahrzeughalter hatte seine beiden PKW in der Thunstraße, in Höhe Hausnummer 10, am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Als er sich am Sonntagnachmittag zu seinen Fahrzeugen begab, stellte er fest, dass beide PKW beschädigt worden waren. Das Verursacherfahrzeug befand sich nicht mehr vor Ort und hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

