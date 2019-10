Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Passantin reagiert sofort nach Diebstahl

Bremerhaven (ots)

In den Nachmittagsstunden des 26.10.2019 kam es im Stadtteil Lehe zu einem Diebstahl. Eine aufmerksame Passantin hörte Hilfeschreie, half dem Geschädigten und kontaktierte über den Notruf 110 die Polizei. Diese konnte im Rahmen der Sofortfahndung eine Tatverdächtige festnehmen.

Am Sonnabendnachmittag wartete ein körperlich stark eingeschränkter Rollstuhlfahrer in der Hafenstraße, an der Bushaltestelle Rickmersstraße, auf seinen Bus. Eine junge Frau näherte sich dem 37 Jahre alten Mann, entriss ihm seine Geldbörse aus der Hand und flüchtete. Er rief sofort laut um Hilfe. Dies bemerkte eine aufmerksame Passantin und eilte couragiert zur Hilfe. Sie kümmerte sich um den Geschädigten und informierte umgehend die Polizei. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es dann, anhand der guten Personenbeschreibung und der angegebenen Fluchtrichtung, die Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung festzunehmen. Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten der Helferin.

