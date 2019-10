Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tremor verrät Autofahrer

Bei einer Verkehrskontrolle brachte verdächtiges Zittern der Augenlider die Polizei auf die Spur. Am Abend des 27.10.2019 wurde ein PKW-Fahrer in der Weserstraße angehalten und überprüft. Den Polizisten fiel sofort der starke Augenlidtremor bei dem 29-Jährigen auf. Auch seine Finger zitterten auffällig. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief negativ und erhärtete den Verdacht, dass der Mann sein Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hatte. Ein Urintest fiel daraufhin mit positivem Ergebnis aus und zeigte den Konsum von THC (Tetrahydrocannabinol Cannabis) an. Daraufhin wurde der Betroffene festgenommen und es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

