Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkohol am Steuer

Bremerhaven (ots)

Vier FahrzeugführerInnen mussten an diesem Wochenende ihren Führerschein abgeben, weil sie unter Alkoholeinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen haben. Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Elbestraße ein PKW durch seine Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 39jährigen Fahrers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Am frühen Sonnabendmorgen, gegen 01.50 Uhr, fiel eine 39jährige PKW-Führerin auf, weil sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Eupener Straße befuhr. In der Körnerstraße konnte sie gestoppt und überprüft werden. Der Alkoholvortest ergab einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Es folgten eine Blutentnahme und eine Strafanzeige. Ebenfalls am Sonnabendmorgen, gegen 09.00 Uhr, hielt die Polizei nach einem Zeugenhinweis eine 33jährige Fahrzeugführerin auf der Grimsbystraße an. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte die Frau massive, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Auch hier ergab der Alkoholvortest einen Wert, der deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Die Frau zeigte sich äußerst uneinsichtig und war mit den Maßnahmen der Beamten nicht einverstanden, da sie sich doch an alle Verkehrsregeln gehalten hätte. Trotzdem erfolgte eine Blutentnahme und sie erhielt eine Strafanzeige. Am Sonntagmorgen, gegen 02.30 Uhr, fiel ein 31jähriger Fahrzeugführer in der Hans-Böckler-Straße einer Streife aufgrund seiner abrupten Fahrweise auf. Bei der folgenden Überprüfung schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus dem Wageninneren entgegen. Auch bei ihm bestätigte der Alkoholvortest eine absolute Fahruntüchtigkeit. Auch hier folgten Blutentnahme und Strafanzeige. Die Häufigkeit dieser Alkoholfahrten bestätigt uns in unserer Aktion ´SÜS´ - der verstärkten systematischen Überwachung des Straßenverkehrs.

