POL-Bremerhaven: Vaterschaft gefeiert

Bremerhaven (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.35 Uhr, zu einer Tankstelle in der Frederikshavner Straße gerufen. Dort hatten zuvor mehrere Männer im Verkaufsraum die Vaterschaft eines 37-Jährigen gefeiert. Nach dem Konsum erheblicher Mengen Alkohols wurden sie von der Bedienung aufgefordert, den Laden zu verlassen. Aufgrund ihres Trunkenheitsgrades waren der junge Vater und sein 40jähriger Kumpel dazu nicht mehr in der Lage. Sie taumelten durch den Verkaufsraum, stießen gegen Getränke- und Backwarenregale und hinterließen eine Schneise der Verwüstung. Als die Polizei eintraf, war die Stimmung endgültig gekippt. Beide saßen mit freiem Oberkörper auf dem Boden vor dem Kassenbereich und schlugen sich abwechselnd ins Gesicht. Nur mit Mühe konnten die Beamten die beiden Kontrahenten trennen, zumal sich deren Aggressionen nun gegen die Polizei richteten. Letztlich verbrachten die beiden den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle.

