POL-Bremerhaven: Ergebnisse der Beleuchtungskontrollen

Bremerhaven (ots)

In den Nachmittags- und Abendstunden des vergangenen Donnerstag, den 24. Oktober, wurden von der Polizei an mehreren Kontrollstellen in der Stadt Beleuchtungskontrollen im Rahmen Lichttest ´19 durchgeführt.

Dabei wurden 135 Fahrzeuge kontrolliert. In 10 Fällen wurden Beleuchtungsmängel festgestellt, in 11 Fällen sonstige Mängel. In einem Fall wurde eine Strafanzeige geschrieben (Fahren ohne Fahrerlaubnis). Einmal wurde ein Anhänger um 60% überladen. In 7 Fällen wurden sonstige Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Auch im Bereich der Ladungssicherung und des Gefahrguttransportes wurden jeweils 2 Verstöße festgestellt. Ein Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen, da er ein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte.

Insgesamt hat sich das Ergebnis im Hinblick auf die festgestellten Beleuchtungsmängel im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, aber dennoch wiesen 7,4% der kontrollierten Fahrzeuge Beleuchtungsmängel auf. Die Polizei wird auch weiterhin Beleuchtungskontrollen durchführen und bittet die Verkehrsteilnehmer, vor Fahrtantritt die Beleuchtung ihres Fahrzeuges auf mögliche Mängel zu überprüfen.

Im Hinblick auf die vorherrschende dunkle Jahreszeit: ´Sicherheit durch Sichtbarkeit´ beachten!

