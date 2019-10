Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Am 22.10.19, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in der Weserstraße, in Höhe des Möbelhauses IKEA, ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW.

Eine Autofahrerin befuhr die Weserstraße in nördliche Fahrtrichtung, als im Bereich des Rechtsabbiegestreifens (Zufahrt zum Parkplatzgelände IKEA) ein bislang unbekannter LKW-Fahrer einen Fahrstreifenwechsel tätigte und dabei den anderen Wagen streifte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Der Verkehrsunfalldienst (Telefon 953-3163) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Geschehen.

