POL-Bremerhaven: "Tag des Einbruchschutzes"

Auch in diesem Jahr gibt die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle den Bürgern und Bürgerinnen rechtzeitig zu Beginn der ´dunklen Jahreszeit´ wieder Tipps zur Sicherung von Wohnungen und Häusern gegen Einbrecher. Einbruchsopfer haben weniger mit den materiellen Schäden als mit der psychischen Belastung zu kämpfen, dass unbekannte Täter in Wohnung oder Haus eingedrungen sind. Die Einbrecher hielten sich zumeist geraume Zeit in den Räumlichkeiten auf, nahmen Zugriff auf privateste Bereiche und eigneten sich neben Wertgegenständen eventuell auch noch ideelle Werte an. Den Betroffenen geht hauptsächlich das Sicherheitsgefühl in ihren eigenen vier Wänden, Ihrem bisherigen "Wohlfühlbereich", verloren. Der ´Tag des Einbruchschutzes´, der in diesem Jahr am 27. Oktober 2019 bundesweit stattfindet, bietet die Möglichkeit, sich kostenlos über den möglichen Einbruchschutz für die eigenen vier Wände zu informieren. Die Präventionsabteilung der Polizei Bremerhaven gibt Ihnen dazu schon am Sonnabend, 26. Oktober 2019 von 07.00 bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt Geestemünde die Gelegenheit, sich durch die Experten der Polizei und der Opferhilfestelle Weißer Ring eingehend beraten zu lassen. Sie erhalten zuverlässige und wichtige Tipps zum Einbruchschutz, zur Anwesenheitssimulation und zu Grundlagen der technischen Sicherung gegen Einbruchdiebstahl.

