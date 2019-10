Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 23.0.2019 versuchten unbekannte Täter in die Strandhalle einzubrechen. Gegen 02.45 Uhr warfen die Unbekannten einen großen Stein in eine Fensterscheibe des großen Restaurants. Die Einbruch¬melde¬anlage wurde dabei ausgelöst und die Täter flüchteten. Bei der Anfahrt zum Tatort aus verschiedenen Richtungen konnte die Polizei die Personalien von in der Nähe befindlichen Personen feststellen. Zu diesem Zeitpunkt waren auch Spaziergänger auf dem Deich unterwegs. Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4444 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell