Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beleuchtungskontrollen am 24.10.19

Bremerhaven (ots)

Bei der Aktion 'LICHTTEST 2019' können Autofahrer im Oktober die Beleuchtung ihres Fahrzeugs kostenlos testen lassen. Die Deutsche Verkehrswacht e.V. veranstaltet im Oktober 2019 bundesweit zusammen mit dem Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes die Beleuchtungsaktion 'LICHTTEST' als unterstützende Maßnahme zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Bei der Aktion 'Lichttest 2019' testen Autohäuser, Werkstätten oder Prüfstellen kostenlos die Beleuchtung des Autos. Schließlich fällt auf den ersten Blick oft nicht auf, dass Leuchtmittel an Fahrzeugen defekt sind. Damit das Licht z.B. am Auto aber gerade in der dunklen Jahreszeit problemlos funktioniert, nehmen viele Kfz-Meisterbetriebe auch in Bremerhaven an der Aktion LICHTTEST 2019 teil. Bei diesem Lichttest werden kleine Mängel sofort und kostenlos behoben, lediglich benötigte Ersatzteile und umfangreichere Einstellarbeiten müssen bezahlt werden. Eine Plakette an der Frontscheibe dokumentiert der Polizei, welches Auto am Lichttest 2019 teilgenommen hat. Die Ortpolizeibehörde Bremerhaven nimmt in diesem Jahr mit ihren Beleuchtungskontrollen im Stadtgebiet an der gemeinsamen Aktion teil. "Wir werden im Oktober bei unseren Verkehrskontrollen verstärkt auf die Fahrzeugbeleuchtung achten" erklärt der Leiter der Polizei-Verkehrsdienste, Mario Reichow. Der Hauptkommissar rät allen Fahrzeughaltern, ihren fahrbaren Untersatz auf evtl. Lichtmängel überprüfen zu lassen und fügt hinzu: "Nicht nur in Bremerhaven, sondern auch bundesweit lag die Beleuchtungsmängel-Quote im letzten Jahr bei über 30%. Das ist eindeutig zu viel. Sehen und gesehen werden - das ist im Straßenverkehr besonders wichtig, um Verkehrsunfälle zu verhindern!"

