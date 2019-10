Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher gefasst!

Bremerhaven (ots)

In den Sonntagabendstunden versuchte ein Mann in eine Gaststätte im Bereich Eckernfeld einzusteigen. Ein Anwohner hatte laute Geräusche gehört und sofort die Polizei benachrichtigt, nachdem er gesehen hatte, wie ein Mann fluchtartig das Grundstück verließ. Der Tatverdächtige konnte von den Einsatzkräften angetroffen und festgenommen werden.

Der wachsame Anwohner wurde am Sonntag, den 20.10.2019, gegen 23:45 Uhr, in seiner Wohnung in der Langener Landstraße aufgeschreckt. Er hatte bereits geschlafen und wurde durch laute Geräusche, vom Innenhof kommend, aufgeweckt. Er konnte von seinem Schlafzimmerfenster aus sehen, wie ein Mann, mit einem Brecheisen bewaffnet, die Hintereingsangstür zur Gaststätte aufbrechen wollte. Nachdem sich der Anwohner bemerkbar gemacht hatte, flüchtete der Täter.

Mehrere Einsatzfahrzeuge aus den Bereichen Lehe und Geestemünde wurden eingesetzt. Es gelang den Polizisten den Täter einzukreisen und ihn während seiner Flucht festzunehmen.

Die Kriminalpolizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen.

