Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kollision beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 21.10.2019 kam es im Stadtteil Klushof zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen leicht verletzt wurden. Gegen 23.20 Uhr befuhr ein Mann mit seinem PKW die Stresemannstraße stadteinwärts. An der Kreuzung Eisenbahnstraße wollte der 24-Jährige plötzlich aus dem linken Fahrstreifen nach rechts abbiegen. Dabei achtete der Mann nicht auf eine Autofahrerin, die neben ihm auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und ebenfalls, aber ordnungsgemäß, rechts abbiegen wollte. So kam es zu einer seitlichen Kollision der Fahrzeuge, bei der ca. 11.000 Euro Sachschaden entstand. Sowohl die Geschädigte (67), als auch der Verursacher (24) wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

