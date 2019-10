Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit Machete bedroht

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 19.10.2019 herrschte Aufregung in der Rickmersstraße. Gegen 13.20 Uhr bedrohte ein Mann mit einem machetenartigen, großen Messer mehrere Passanten in Höhe der Fritz-Reuter-Straße. Mehrere Streifenwagen der Polizei war schnell zur Stelle und nahmen einen 47-jährigen Mann fest. Er war alkoholisiert und leidet vermutlich unter einer psychischen Erkrankung mit Fremdgefährdungs¬potential. Der Aggressor wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort entsprechend aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

