Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gullydeckel in Fenster geworfen

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 19.10.2019 riefen besorgte Anwohner beim Polizeirevier Leherheide an. Gegen 20.30 Uhr wurde eine Glasscheibe der Fritz-Husmann-Schule beschädigt. Die Anrufer glaubten an einen Einbruch in das Schulgebäude. Die Polizisten stellten fest, dass unbekannte Täter einen schweren Kanaldeckel in das Fenster im Erdgeschoss geworfen hatten.

Die Ermittler suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3221 entgegengenommen.

