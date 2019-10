POL-Bremerhaven: Betrunken durch Zaun gefahren

Polizei Bremerhaven

Am frühen Morgen des 20.10.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Mitte-Nord. Gegen 05.30 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem PKW die Rickmersstraße stadteinwärts. Hinter ihr befand sich ein Streifenwagen der Polizei. Die Beamten konnten beobachteten, wie zwei entgegenkommende PKW gefährdet wurden, weil die Frau zu weit links fuhr. Die Fahrzeugführer mussten bremsen und ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Als die Fahrerin in Höhe der Van-Heukelum-Straße über eine Verkehrsinsel fuhr, schalteten die Polizisten das Blaulicht ein und forderten die Fahrerin zum Anhalten auf. Die reduzierte zwar kurzfristig ihre Fahrgeschwindigkeit, setzte aber dann ihre Fahrt in Richtung Barkhausenstraße fort. Im dortigen Kurvenbereich fuhr sie ungebremst weiter geradeaus und raste durch einen massiven Zaun in das angrenzende Gebüsch. Hier kam das schwer beschädigte Fahrzeug zum Stillstand. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei der 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen, nachdem ein Alkoholtest deutliche Hinweise auf eine Volltrunkenheit gab. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ihr Wagen wurde abgeschleppt.

