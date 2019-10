POL-Bremerhaven: Zeugen nach Raubtat gesucht

Polizei Bremerhaven

Eine 58-jährige Frau machte sich am späten Nachmittag des 17.10.19, gegen 18:05 Uhr, auf den Weg nach Hause. Sie legte einen kleinen Zwischenstopp an dem Bücherschrank (umgebaute Telefonzelle) an der Kreuzung Kaistraße / Ulmenstraße ein, um nach ein paar Büchern zu schauen.

Nachdem sie sich bereits in dieser Bücherschrank-Telefonzelle befand, wurde sie von hinten angesprochen. Sie drehte sich um und ein Mann stand hinter ihr. Der Mann riss sofort an ihrer Goldkette, an der ein Anhänger (goldenes Kreuz) hing. Das goldene Kreuz löste sich und der Mann nahm es an sich, ließ jedoch nicht von der Frau ab. Die mutige Dame wehrte sich mit aller Kraft und es gelang ihr durch Faustschläge gegen seine linke Gesichtshälfte den Täter in die Flucht zu schlagen

Die Frau kann den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige und athletische Statur, südländisches Aussehen, gebräunter Teint, kurze, dunkle gelockte Haare, ohne Brille. Er trug eine Jeans und eine weiße Regenjacke mit einem roten, ca. fünf Zentimeter breiten Querstreifen im unteren Bereich. Die Jacke war etwa hüftlang.

Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zum Geschehen.

