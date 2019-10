Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Passant

Bremerhaven (ots)

Am 17.10.2019, gegen 14:30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Passant in der Kreuzackerstraße zwei Personen, die sich am dortigen Schulgebäude zu schaffen machten. Sie hatten eine Leiter bei sich und hantierten an den Fenstern.

Der Zeuge vermutete einen Einbruch und rief sofort die Polizei, die kurze Zeit später eintraf.

Es konnte von den Polizisten festgestellt werden, dass es zwei Mitarbeiter einer Elektrikerfirma waren, die während der Ferienzeit die Außenbeleuchtung des Schulgebäudes erneuerten.

Auch wenn es sich hierbei um abgesprochene Reparaturarbeiten handelte, ist die Polizei über solche Hinweise immer sehr dankbar.

Vielen Dank! Gut gemacht!

