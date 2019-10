Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Eine Frau wurde in den Morgenstunden des 16.10.2019 Opfer eines Raubes. Eine 58-jährige Frau machte sich am Morgen des 16.10.19 auf den Weg zu ihrer Arbeitsstätte in die Schleusenstraße. Nachdem sie gegen 07:25 Uhr dort eintraf und sich in den Räumlichkeiten der Arbeitsstätte befand, bemerkte sie plötzlich ein Mann. Er schubste sie um und griff anschließend nach ihrer Handtasche, die sie zuvor auf einem Tresen abgelegt hatte. Zusammen mit der Handtasche flüchtete der Täter aus dem Objekt. Draußen angekommen, nahm er sich das Portemonnaie heraus und ließ die Handtasche fallen. Er rannte dann über die Rudloffstraße in Richtung Schleusenstraße. Die geschädigte Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben: Der Mann war etwa 170-175 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Softshell Jacke mit Kapuze und eine schwarze Jeans. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zum Geschehen.

