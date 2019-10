Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fehler beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

Am 16.10.2019, gegen 12:42 Uhr, befuhr eine 52-jährige Autofahrerin die Langener Landstraße in stadteinwärtiger Richtung. Im Bereich der Kreuzung Langener Landstraße, Ecke Cherbourger Straße wollte sie links in die Cherbourger Straße abbiegen. Hier übersah sie das entgegenkommende Auto und es kam zum Unfall.

Aufgrund dieses Zusammenstoßes wurden beide Autofahrerinnen verletzt.

Die geschädigte 25-jährige Autofahrerin wurde mit dem Rettungswagen, zwecks weiterer ärztlicher Versorgung, in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin benötigte keinen Rettungswagen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

