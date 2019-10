Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto beschädigt

Bremerhaven (ots)

Eine unbekannte Person hat in der Nacht zum Mittwoch einen schwarzen Peugeot in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Der Wagen war am Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit zwischen 21 Uhr und 0.30 Uhr wurde der Lack des Kleinwagens an mehreren Stellen zerkratzt und der Beifahrerspiegel abgebrochen. Die Ermittler der Polizei hoffen nun, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell