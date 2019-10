Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Navi mit falscher Empfehlung

Bremerhaven (ots)

Beim Abbiegen hat ein 20 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen auf der Kreuzung Wurster Straße/ Cherbourger Straße, in der Tunnelbaustelle einen Unfall verursacht. Seine 30-jährige Unfallgegnerin wurde dabei leicht verletzt. Gegen sieben Uhr fuhr der ortsfremde 20-Jährige die Wurster Straße in Richtung Speckenbütteler Park entlang. An der Kreuzung zur Cherbourger Straße war es nach seinen Angaben in der Baustelle so unübersichtlich. Er verließ sich auf den Rat seines Navigationsgerätes, nach links abzubiegen. Das war an der Stelle aber nicht erlaubt. So stieß er mit dem entgegenkommenden Wagen der 30-Jährigen zusammen, so dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit liegenblieben. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr konnte um die Unfallstelle herumgeleitet werden. Es kam zu leichten Behinderungen. Der Sachschaden wurde auf 9.000 Euro geschätzt.

