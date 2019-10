POL-Bremerhaven: Betrunken Unfall verursacht

Polizei Bremerhaven

Am Morgen des 15.10.2019 fiel der Polizei ein PKW in Lehe auf, der einem Streifenwagen ohne eingeschaltete Beleuchtung entgegenkam. Auch aufgrund der unsicheren Fahrweise entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle. Kurz nach 07.00 Uhr wurde der Toyota in der Hafenstraße gestoppt und überprüft. Der Fahrer stieg aus und musste sich an seinem Wagen festhalten, um nicht gleich umzufallen. Den Polizisten schlug starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2 Promille. Der 62-Jährige wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei entdeckte frische Unfallspuren an dem PKW des Beschuldigten. Die Beamten gehen davon aus, dass diese Schäden z.B. beim Ausparken entstanden sein könnten und suchen das geschädigte Fahrzeug. Der Unfallort könnte im Bereich Lessingstraße/Stormstraße liegen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3164 entgegengenommen.

