POL-Bremerhaven: Streunenden Hund gefunden

Am 14.10.2019 wurde eine Anwohnerin aus Surheide auf einen streunenden Hund aufmerksam. Kurz vor Mitternacht entdeckte die 55-Jährige das stark abgemagerte und völlig verwahrloste Tier in der Straße Wulsbergen in der Nähe der Sportanlagen des TuSpo Surheide. Die alarmierten Polizisten nahmen den mittelgroßen Hund in ihre Obhut und übergaben ihn an das Tierheim. Bislang konnten keine Hinweise auf den Besitzer ermittelt werden.

