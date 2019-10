Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Restaurant

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonnabend in ein Restaurant in der Mühlenstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Der oder die Täter haben ein Fenster zum Lokal aufgebrochen und sind dann in die Räumlichkeiten eingestiegen. Dort haben sie dann die Möbel nach Beute durchsucht. Unter anderem nahmen sie ein Notebook und ein Tablet mit.

