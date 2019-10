Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ofenrohr in Brand geraten

Bremerhaven (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei kam es am Sonnabendvormittag in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bürgermeister-Smidt-Straße, nahe der Lloydstraße. Dort brannte es in einem Ofenrohr. Anwohner und Passanten wurden durch die starke Rauchentwicklung auf das Feuer in einem Abgasrohr aufmerksam. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden zunächst die Bewohner des betroffenen Hauses auf die Straße gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand. Währenddessen musste der Bereich Lloydstraße/ Bürger von der Polizei abgesperrt werden. Im Anschluss konnten die Bewohner alle wieder zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Rauchabzug des Hauses in Brand geraten. Die Ermittlungen dazu dauern an.

