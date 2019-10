POL-Bremerhaven: Gegen Baum gefahren und geflüchtet

Polizei Bremerhaven

Unter Alkoholeinfluss ist ein 19 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Sonnabend in der Rickmersstraße gegen einen Baum gefahren und anschließend geflüchtet. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Gegen 4.45 Uhr befuhr der 19-Jährige die Rickmersstraße in Richtung Hafenstraße. Er konnte den Wagen nicht mehr unter Kontrolle halten und kam nach links von der Fahrbahn ab. Auf der Mittelinsel fuhr er schließlich gegen einen Baum. Anschließend setzte er seine fahrt fort und fuhr davon. Wenig später sah ein Zeuge den 19-Jährigen an der Unfallstelle, wie er Autokennzeichen einsammelte, die an der Unfallstelle zurückblieben. Die Polizei wurde gerufen und die konnte den jungen Mann an der Ecke Potsdamer Straße/ Frenssenstraße festnehmen. Der 19-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Der Wagen wurde in der Lutherstraße aufgefunden. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der angerichtete Schaden wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

