Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorsicht: Falsche "Wasserwerker"

Bremerhaven (ots)

Angebliche Handwerker sind wieder im Stadtgebiet unterwegs und versuchen, bei älteren Menschen Diebstähle in deren Wohnungen zu begehen. Die Polizei rät zu besonderer Achtsamkeit. Am Mittwoch war ein Rentner in der Johannesstraße betroffen. Gegen 12 Uhr klingelte es an der Haustür und ein angeblicher Mitarbeiter der "Stadtwerke" wollte das Wasser überprüfen. Man begab sich zusammen ins Badezimmer und der Wasserhahn wurde aufgedreht. Geschickt wurde dem Rentner die Sicht in den Wohnungsflur versperrt, so dass ein Komplize des Unbekannten die Wohnung durchsuchen konnte. Nachdem der falsche Handwerker wieder verschwunden war, fehlten auch eine Geldkassette und eine Armbanduhr aus der Wohnung des Opfers. Der falsche Handwerker war etwa 30 Jahre alt, sprach fließend Deutsch und trug eine dunkle Jacke mit kleinen Logos darauf. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt um weitere Hinweise und rät zur Vorsicht: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung und lassen Sie Handwerker nur herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung vorher angekündigt wurden.

