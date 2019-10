POL-Bremerhaven: PKW entwendet

Polizei Bremerhaven

Zwischen Montagabend, 07.10.2019 und Dienstagmorgen, 08.10.2019, haben unbekannte Täter in der Nordstraße einen PKW gestohlen. Die Polizei fahndet nach einen Ford Focus mit dem Kennzeichen HB-Y 3500. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegen. Der Fahrzeugnutzer hatte den schwarzen Ford Focus RS am 07.10.2019, gegen 15:15 Uhr, vor seiner Hauseingangstür verschlossen abgestellt. Als er am 08.10.2019, gegen 05:30 Uhr, zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass das Auto nicht mehr da war. Er suchte sicherheitshalber die nähere Umgebung ab, konnte sein Fahrzeug jedoch nicht auffinden und erstattete bei der Polizei Anzeige.

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

