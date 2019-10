Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrgast verprügelt

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 06.10.2019, kam es in Leher-heide zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 01.30 Uhr wartete in der Hans-Böckler-Straße ein junger Mann an der Bushaltestelle in Höhe der ARAL-Tankstelle. Der 32-Jährige sah gerade auf den Fahrplan, als er von hinten angegriffen wurde. 2 unbekannte Täter schlugen plötzlich auf ihn ein. Der Mann ging zu Boden. Dort wurde ihm gegen den Kopf getreten. Ein Autofahrer hielt an und kam dem Geschädigten zur Hilfe. Die Täter flüchteten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Insbesondere suchen die Ermittler den couragierten Autofahrer, der dem Opfer zur Hilfe kam. Er fuhr mit einem blauen Kleinwagen davon. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3246 oder 953-3231 entgegengenommen.

