Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrraddiebe gestellt

Bremerhaven (ots)

In den Nachmittagsstunden des 06.10.2019 bemerkte ein wachsamer Anrufer in der Wittekindstraße zwei jugendliche Personen, die sich an Fahrrädern zu schaffen machten. Nachdem er die Polizei kontaktierte, konnten die eingetroffenen Polizeibeamten vor Ort die beiden 15 und 16 jährigen Jugendlichen antreffen. Einer der beiden Jugendlichen hatte noch versucht, ein bereits gewaltsam geöffnetes Kettenschloss unter seiner Jacke zu verstecken. Im weiteren Verlauf konnten bei beiden Personen Werkzeuge, die geeignet sind, Fahrradschlösser aufzubrechen, aufgefunden werden.

Beide Personen wurden, nach Abschluss der Maßnahmen, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Fahrrad konnte durch die eingeschrittenen Polizeibeamten keinem Eigentümer zugeordnet werden und wurde zwecks Eigentumssicherung sichergestellt.

Die Ermittler hoffen jetzt, dass der Besitzer sein schwarzes Mountainbike wiedererkennt. Mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis kann er es dann wieder in Empfang nehmen.

