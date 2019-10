Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto ausgewichen

Bremerhaven (ots)

Weil eine 30 Jahre alte Autofahrerin befürchtete, dass ihr die Vorfahrt genommen würde, wich sie mit ihrem Transporter aus und stieß mit einem geparkten Wagen zusammen. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend, gegen 17.10 Uhr, an der Kreuzung Uhlandstraße/ Gnesener Straße. Die 30-Jährige kam aus der Gnesener Straße. An der Kreuzung kam dann der Kleinwagen eines 30-Jährigen von links, in der Uhlandstraße angefahren. Weil die Frau einen Zusammenstoß erwartete, wich sie aus und prallte gegen den abgestellten Wagen. Es entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 2.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell