POL-Bremerhaven: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

Ein 18 Jahre alter Motorroller-Fahrer ist in der Nacht zum Sonnabend in Lehe vor der Polizei geflüchtet. Er sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Den Polizeibeamten fiel der 18-Jährige in der Hafenstraße auf, weil sein Licht defekt war. Als er angehalten werden sollte, fuhr er mit seinem Roller jedoch weiter und versuchte den Streifenwagen der Polizei abzuhängen. Die Fahrt ging durch das Goethequartier und endete schließlich in der Heinrichstraße. Dort kam der junge Mann ins Schlingern und stürzte mit seinem Zweirad, das gegen einen geparkten Wagen stieß. Er wurde von den Polizisten festgenommen und es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. So musste er eine Blutprobe über sich ergehen lassen und sein Roller wurde sichergestellt.

