Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wohnwagen abgebrannt

Bremerhaven (ots)

Ein Wohnwagen ist in der Nacht zum Sonntag auf dem Parkplatz an der Wilhelm-Leuschner-Straße abgebrannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Wohnwagen befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Als ein Zeuge dort gegen 1.30 Uhr sein Auto abstellen wollte, sah er Feuerschein im Wohnwagen und rief die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei. Der Anhänger brannte bis auf die Bodenkonstruktion ab und war nicht mehr zu retten. Ein in der Nähe abgestellter Autoanhänger wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Die Polizei untersucht jetzt die Brandursache und bittet unter Telefon 953 4444 um Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls.

