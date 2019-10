Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Gruppen geraten aneinander

Bremerhaven (ots)

Weil ein Hund unangeleint auf dem Gehweg lief und die Kinder einer Familie Angst vor Hunden hat, gerieten zahlreiche Menschen am Tag der Deutschen Einheit, 03.10.2019, zunächst verbal und später körperlich in Bremerhaven-Grünhöfe aneinander. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

Am Donnerstagnachmittag saß eine Familie gegen 15.30 Uhr in der Boschstraße in Bremerhaven-Grünhöfe beim Nachmittagskaffee zusammen, als sich ihr Hund aus der Wohnung schlich und auf dem Gehweg lief. Eine Mutter, die sich um ihre Kinder sorgte, beschimpfte die Hundehalterin, die versuchte ihr Tier an die Leine zu nehmen. Schnell wurden aus gegenseitigen Beschimpfungen Handgreiflichkeiten und letztendlich stritten sich bis zu 10 Personen mit Worten und Fäusten. Erst die alarmierte Polizei konnte mit mehreren Streifenwagen die Ruhe wieder herstellen. Das Resultat des Streites waren mehrere offensichtlich leicht verletzte Personen.

