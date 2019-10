Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkene Männer schlagen zu

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum 03.10.2019 kam es im Ortsteil Dreibergen zu Streitigkeiten, in deren Verlauf mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 02.00 Uhr setzte eine Hochzeitgesellschaft das Brautpaar vor ihrem Wohnsitz in der Thunstraße ab. Hier trafen sie zufällig auf zwei betrunkene Männer, die gerade eine Sachbeschädigung begangen hatten. Als die Täter zur Rede gestellt wurden, reagierten sie sofort sehr aggressiv. Die 30- und 32 Jahre alten Brüder schlugen sofort mit Fäusten zu und verletzten dabei insgesamt 4 gleichaltrige Männer und Frauen leicht. Auch ihr Auto wurde durch Tritte beschädigt. Die Polizei nahm die Aggressoren fest. An der Wache wurde eine Blutprobe entnommen. Es wird wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

