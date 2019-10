Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendiebstähle aufgedeckt

Bremerhaven (ots)

Zwei 16-jährige Mädchen sind am Mittag des 02.10.2019 einem Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Bremerhavener City aufgefallen. Die jungen Frauen verhielten sich auffällig in der Schmuckabteilung und wurden beobachtet, wie sie diverse Schmuckstücke von einem Ständer nahmen und in ihre Taschen steckten. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verließen, wurden sie darauf angesprochen. Die Polizei wurde hinzugezogen. Die Schülerinnen wurden zum Revier gebracht. Die Durchsuchung ihrer Kleidung und Taschen förderte unbezahlte Waren aus 10 verschiedenen Geschäften in der Fußgängerzone zutage. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und holten das diebische Duo am Revier ab.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell