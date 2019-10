Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gasaustritt bestätigte sich nicht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 02.10.2019, eilten die Rettungskräfte nach Lehe. Kurz nach Mitternacht gab eine Heiztherme in einem Mehrparteienhaus in der Uhlandstraße Alarm. Die Bewohner meinten daraufhin, Gas gerochen zu haben und bekamen Angst. Polizei und Feuerwehr räumten die betreffende Wohnung und überprüften die Heizung. Dabei wurde festgestellt, dass von der Therme keine Gefahr ausging. Es wurde aber ein Notdienst verständigt, der mit Wartungsarbeiten beauftragt wurde. Sicherheitshalber blieben die Einsatzkräfte bis zum Eintreffen der Firma vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell