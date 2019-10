Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall in Tunnelbaustelle

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 02.10.2019 kam es in Speckenbüttel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Gegen 07.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Wurster Straße stadtauswärts. Als sich der 43-Jährige im Bereich der Tunnelbaubaustelle befand, musste er seinen PKW verkehrsbedingt scharf abbremsen. Ein nachfolgender Busfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt und wollte ggf. den Hausarzt aufsuchen.

