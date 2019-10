Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ortspolizeibehörde bekommt Verstärkung

Bremerhaven (ots)

Am 02.10.2019, 09:00 Uhr, empfing Oberbürgermeister Melf Grantz zusammen mit dem Direktor der Ortspolizeibehörde, Harry Götze, dem Leiter der Schutzpolizei, Jörn Müller und dem Leiter des Führungsstabes, Volker Ortgies, das junge Team an seinem Dienstsitz. In seiner Begrüßungsansprache zeigte sich der Oberbürgermeister im besonderen Maße erfreut über die Verstärkung. Der Dezernent der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, erklärte, dass die Strategie verfolgt werde, auch zukünftig qualitativ hochwertige Polizeiarbeit in Bremerhaven zu leisten sei und dies nur mit engagierten und motivierten Kolleginnen und Kollegen zu realisieren ist. Mit Beginn dieses Monats haben 13 neue Polizisten ihren Dienst bei der Ortspolizeibehörde Bremerhaven aufgenommen. Am 01.10.2019 feierten die Absolventen des Einstellungsjahrgangs 2016 zusammen mit ihren Bremer Kollegen das Ende ihrer Ausbildung. Im Bremer Rathaus erhielten die Kommissare nach Beendigung des Studiums ihre Bachelorzeugnisse und Ernennungsurkunden. Der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, übernahm die 13 neuen Kolleginnen und Kollegen und beglückwünschte sie zu ihrem Erfolg. Die Kommissarinnen und Kommissare wurden in Bremerhaven in die Dienstgruppen der Polizeireviere Geestemünde und Lehe integriert.

