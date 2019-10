POL-Bremerhaven: Hinweis verregnet

Polizei Bremerhaven

Da hat das Regenwetter die gute Absicht zunichte gemacht: Nach einem Unfall in der Nacht zum Montag wurde ein Zettel hinter dem Scheibenwischer des beschädigten Autos geklemmt, dessen Inhalt nicht mehr zu lesen war. Jetzt bittet die Polizei (Telefon 953 3164) den Hinweisgeber, sich zu melden. Ein schwarzer VW Golf stand in einer Parkbox in der Heinrich-Plett-Straße. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen muss ein Fahrzeug gegen den Golf gefahren und ihn beschädigt haben. Die Hoffnung, die Nachricht nach dem Trocknen des Zettels doch noch lesen zu können, erfüllte sich nicht. Aus diesem Grund hoffen die Ermittler der Polizei jetzt, dass sich der Verursacher bzw. Zeugen doch noch melden.

