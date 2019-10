Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunkener Fahrer verliert Kontrolle

Bremerhaven (ots)

Ein Autofahrer hat am Nachmittag des 30.09.2019 in Leherheide erst die Kontrolle über sein Fahrzeug und dann seinen Führerschein verloren. Gegen 16.00 Uhr befuhr der Mann die Hans-Böckler-Straße stadteinwärts. Im Kurvenbereich an der Einmündung Cherbourger Straße verlor der 39-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend kam das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg zu Stillstand. Ein Rad wurde bei dem Unfall aus dem Renault gerissen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verursachers fest. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der späteren Einziehung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell