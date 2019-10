Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer stürzt infolge Trunkenheit

Bremerhaven (ots)

Ausgerechnet vor die Füße einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum heutigen Dienstag, 01.10.2019, ein angetrunkener Radfahrer in Bremerhaven-Lehe. Nach der angeordneten Blutentnahme musste der 56-Jährige seinen Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen.

Die Beamten kontrollierten gegen 01.55 Uhr einen anderen Verkehrsteilnehmer in der Rickmersstraße, als der Radfahrer in Schlangenlinien auf dem Gehweg unterwegs war und direkt vor der Polizeistreife stürzte. Glücklicherweise blieb der angetrunkene Mann unverletzt und auch sein Rad wurde nicht beschädigt. Im eingeleiteten Strafverfahren muss sich der 56-jährige Bremerhavener nun für sein Verhalten verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell